Le Figaro: в Москве женщинам разрешили водить поезда метро

В России профессию машиниста исключили из списка нерекомендованных для женщин, сообщает Le Figaro. И поэтому московский метрополитен набрал женщин на курс обучения по профессии машинист электропоезда впервые за многие годы. Прежде женщин-машинисток метро можно было встретить во время Великой Отечественной войны.
«Легендарное московское метро» со следующего года будет учить женщин на машинисток поездов, сообщает журналистка Сеголен Форгар в своей статье для приложения Madame к французской газете Le Figaro. Женщин возьмут на такую работу впервые со времён окончания Второй мировой войны.
По словам представителей московской мэрии, первую группу для обучения уже набрали, но учёба начнётся в феврале и продлится год. Прежде эта профессия считалась мужской, потому что власти были уверены: длительное пребывание под землёй опасно для женского здоровья. Но при этом многие женщины работают в метро кассирами и уборщицами на низких зарплатах, так что этот довод расценивается как неправомочный.
Этим летом власти решили пересмотреть список профессий, запрещённых для женщин, и сократили его с 456 наименований до ста. Прежде женщин не допускали до профессий, связанных с поднятием тяжестей, к вождению автобуса, к работе в море, парашютному спорту и даже к тому, чтобы стать автомехаником.
Впрочем, как напоминает автор статьи, женщина-машинист для России не в новинку: они водили поезда во время Второй мировой войны, когда мужчины ушли на фронт.
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