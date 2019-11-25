Guardian: новый глава МВД Боливии пригрозил упрятать Моралеса за решётку на всю оставшуюся жизнь

Новый министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо в интервью The Guardian пообещал засадить экс-президента Эво Моралеса в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Он обвинил бежавшего из страны бывшего главу государства в провоцировании антиправительственных протестов, что, по его словам, можно квалифицировать как терроризм.

Как утверждает глава МВД, Моралес руководил усилиями, нацеленными на то, чтобы «задушить» боливийские города, поскольку приказал своим сторонникам перекрывать дороги, чтобы оставить местных жителей без топлива и еды.

По словам Мурильо, аудиозапись, на которой Моралес предположительно даёт подобные указания, является исчерпывающим доказательством предполагаемых преступлений. При этом он подчеркнул, что «на 200 процентов» уверен в её подлинности.

«Это терроризм и призыв к мятежу, — указал министр. — Мы просим максимального приговора — 30 лет тюрьмы. Любой террорист должен провести остаток своей жизни в тюрьме — любой террорист: будь то Эво Моралес или кто-то ещё. Дело тут не в том, являетесь ли вы экс-президентом или белым, или чёрным, или крестьянином. На самом деле, это даже хуже, если вы экс-президент. Экс-президент должен получать вдвое больший срок, поскольку народ доверяет своим президентам».