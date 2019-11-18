24 Horas: Моралес заявил, что опасается начала гражданской войны в Боливии

Новые столкновения близ Кочабамбы в Боливии между полицией и группами, которые поддерживают бежавшего в Мексику экс-президента Эво Моралеса. По данным Межамериканской комиссии по правам человека, в ходе беспорядков, начавшихся менее месяца назад, уже погибли 23 человека и более 700 получили ранения.

Наиболее ожесточенные столкновения произошли вчера в Кочабамбе. Как минимум 9 человек погибли и более сотни получили ранения. На месте событий находится телевизионная группа TVE.

Саграрио Гарсиа Маскараке, проходят ли вновь акции протеста?

САГРАРИО ГАРСИА МАСКАРАКЕ, корреспондент TVE: Да. Мы находимся на дороге прямо на выезде из города Кочабамба. Именно здесь произошли события этой чёрной пятницы, которые унесли жизни по меньшей мере 9 человек.

Многие жители начинают собираться в знак протеста против нынешних военных репрессий, а также из-за того, что они не признают временное правительство. Из Мексики Эво Моралес заявил, что опасается начала гражданской войны.

И здесь, в Боливии, идут споры по поводу появившегося указа временного правительства. О нём сообщила Межамериканская комиссия по правам человека. Этот документ освобождает от уголовной ответственности военных, которые борются с протестами.

Правительство заявляет, что это лицензия не на убийство, а на умиротворение страны.

ООН предупредила о том, в каком направлении движется этот кризис. Посредник этой организации уже находится в Боливии и даже провёл встречу с исполняющей обязанности президента.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2019 года.