Canal 24 Horas TV

24 Horas: Моралес заявил, что опасается начала гражданской войны в Боливии

Материал представлен в переводе ИноТВ
В результате ожесточённых столкновений в городе Кочабамба между силовиками и сторонниками экс-президента Боливии Эво Моралес как минимум 9 человек погибли и более 100 получили ранения, передаёт Canal 24 Horas TV. Между тем бежавший в Мексику Моралес выразил опасения, что в его стране может разразиться гражданская война.
Новые столкновения близ Кочабамбы в Боливии между полицией и группами, которые поддерживают бежавшего в Мексику экс-президента Эво Моралеса. По данным Межамериканской комиссии по правам человека, в ходе беспорядков, начавшихся менее месяца назад, уже погибли 23 человека и более 700 получили ранения.
 
Наиболее ожесточенные столкновения произошли вчера в Кочабамбе. Как минимум 9 человек погибли и более сотни получили ранения. На месте событий находится телевизионная группа TVE.
 
Саграрио Гарсиа Маскараке, проходят ли вновь акции протеста?
 
САГРАРИО ГАРСИА МАСКАРАКЕ, корреспондент TVE: Да. Мы находимся на дороге прямо на выезде из города Кочабамба. Именно здесь произошли события этой чёрной пятницы, которые унесли жизни по меньшей мере 9 человек.
 
Многие жители начинают собираться в знак протеста против нынешних военных репрессий, а также из-за того, что они не признают временное правительство. Из Мексики Эво Моралес заявил, что опасается начала гражданской войны.
 
И здесь, в Боливии, идут споры по поводу появившегося указа временного правительства. О нём сообщила Межамериканская комиссия по правам человека. Этот документ освобождает от уголовной ответственности военных, которые борются с протестами.
 
Правительство заявляет, что это лицензия не на убийство, а на умиротворение страны.
 
ООН предупредила о том, в каком направлении движется этот кризис. Посредник этой организации уже находится в Боливии и даже провёл встречу с исполняющей обязанности президента.
 
Дата выхода в эфир 17 ноября 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Canal 24 Horas TV Испания Европа
теги
Боливия гражданская война протест Эво Моралес
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров