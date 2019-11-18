24 Horas: Моралес заявил, что опасается начала гражданской войны в Боливии

В результате ожесточённых столкновений в городе Кочабамба между силовиками и сторонниками экс-президента Боливии Эво Моралес как минимум 9 человек погибли и более 100 получили ранения, передаёт Canal 24 Horas TV. Между тем бежавший в Мексику Моралес выразил опасения, что в его стране может разразиться гражданская война.
Новые столкновения близ Кочабамбы в Боливии между полицией и группами, которые поддерживают бежавшего в Мексику экс-президента Эво Моралеса. По данным Межамериканской комиссии по правам человека, в ходе беспорядков, начавшихся менее месяца назад, уже погибли 23 человека и более 700 получили ранения.
Наиболее ожесточенные столкновения произошли вчера в Кочабамбе. Как минимум 9 человек погибли и более сотни получили ранения. На месте событий находится телевизионная группа TVE.
Саграрио Гарсиа Маскараке, проходят ли вновь акции протеста?
САГРАРИО ГАРСИА МАСКАРАКЕ, корреспондент TVE: Да. Мы находимся на дороге прямо на выезде из города Кочабамба. Именно здесь произошли события этой чёрной пятницы, которые унесли жизни по меньшей мере 9 человек.
Многие жители начинают собираться в знак протеста против нынешних военных репрессий, а также из-за того, что они не признают временное правительство. Из Мексики Эво Моралес заявил, что опасается начала гражданской войны.
И здесь, в Боливии, идут споры по поводу появившегося указа временного правительства. О нём сообщила Межамериканская комиссия по правам человека. Этот документ освобождает от уголовной ответственности военных, которые борются с протестами.
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