El Periódico: «коварный и роковой удар» — Моралес отреагировал на передачу власти в Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес увидел в принятии полномочий временного главы государства Жаннин Аньес нарушение законодательства страны, передаёт El Periódico. По словам Моралеса, вооружённые силы и полиция Боливии, поддерживающие Аньес, подавляют население страны.

Бывший президент Боливии Эво Моралес осудил «незаконное» принятие полномочий временного главы государства сенатором-демократом Жаннин Аньес, сообщает El Periódico.

«Нанесён самый коварный и роковой удар в истории, — написал Моралес в Twitter. — Правая сенатор-путчист назвала себя председателем сената, а затем и временным президентом Боливии без необходимого кворума, окружённая группой сообщников и имеющая поддержку вооружённых сил и полиции, которые подавляют народ».

Моралес подчеркнул, что самопровозглашение сенатора президентом является нарушением конституции Боливии.

Издание напоминает, что Аньес объявила себя временно исполняющим обязанности президента и сообщила о намерении в ближайшее время провести новые выборы.

«Я немедленно вступаю в должность президента государства», — заявила политик через два дня после отставки Моралеса.

Согласно боливийскому законодательству, в случае отставки президента обязанности главы государства берёт на себя вице-президент, затем председатель сената, в случае отставки которого— председатель палаты депутатов. Однако, как отмечает El Periódico, все они ушли в отставку вместе с Моралесом.

При этом бывший президент отметил, что не собирается отказываться от политической деятельности. «Пока я жив, я продолжаю заниматься политикой. Пока я жив, борьба продолжается», — подчеркнул Моралес.