Пожарные прервали тушение огня на заводе Diehl в ФРГ из-за угрозы загрязнения

Пожарные прервали тушение огня в Берлине на заводе Diehl из-за угрозы попадания в стоки загрязнённой химикатами воды.

Об этом пишет Bild со ссылкой на представителя пожарной службы Адриана Венцеля.

По данным газеты, использованная для тушения пожара на оборонном заводе вода смешалась с крайне опасными, ядовитыми химикатами. Они, как отмечается, находились на заводе и были частью сырья для производства.

Согласно публикации, существует риск, что получившаяся в итоге ядовитая жижа может попасть в близлежащий канал Тельтов.

«Вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией», — заявил Венцель.

Ранее пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонной компании Diehl.

Позже стало известно, что здание завода оборонной компании Diehl в Берлине выгорело внутри до крыши.

При этом отмечается, что пожар не затронул производство систем ПВО IRIS-T.