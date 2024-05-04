Пожарные прервали тушение огня на заводе Diehl в ФРГ из-за угрозы загрязнения
Об этом пишет Bild со ссылкой на представителя пожарной службы Адриана Венцеля.
По данным газеты, использованная для тушения пожара на оборонном заводе вода смешалась с крайне опасными, ядовитыми химикатами. Они, как отмечается, находились на заводе и были частью сырья для производства.
Согласно публикации, существует риск, что получившаяся в итоге ядовитая жижа может попасть в близлежащий канал Тельтов.
«Вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией», — заявил Венцель.
Ранее пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонной компании Diehl.
Позже стало известно, что здание завода оборонной компании Diehl в Берлине выгорело внутри до крыши.
При этом отмечается, что пожар не затронул производство систем ПВО IRIS-T.