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Здание завода оборонной компании Diehl в Берлине выгорело внутри до крыши

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В Берлине выгорело до самой крыши здание завода, принадлежащего оборонной компании Diehl, которая производит системы ПВО. Об этом сообщил представитель берлинской пожарной бригады Адриан Венцель.
Здание завода оборонной компании Diehl в Берлине выгорело внутри до крыши
  • Gettyimages.ru

«Здание выгорело вплоть до крыши, часть здания обрушилась... мы оставляем предупреждение об опасности в силе, поскольку не знаем, как ситуация будет развиваться дальше», — сказал он в эфире Welt, его слова приводит РИА Новости.

По словам сотрудника Bild Юлиана Рёпке, на заводе не производят оружие, но там проводились рафинирование и гальванизация металлов.

Пожарные тушат огонь снаружи, изнутри возгорание уже невозможно взять под контроль.

3 мая крупный пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством оружия. В результате возгорания в городе появилось токсичное облако дыма, вызванное тем, что на заводе хранились серная кислота и цианид меди.

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