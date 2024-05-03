Здание завода оборонной компании Diehl в Берлине выгорело внутри до крыши

В Берлине выгорело до самой крыши здание завода, принадлежащего оборонной компании Diehl, которая производит системы ПВО. Об этом сообщил представитель берлинской пожарной бригады Адриан Венцель.

«Здание выгорело вплоть до крыши, часть здания обрушилась... мы оставляем предупреждение об опасности в силе, поскольку не знаем, как ситуация будет развиваться дальше», — сказал он в эфире Welt, его слова приводит РИА Новости.

По словам сотрудника Bild Юлиана Рёпке, на заводе не производят оружие, но там проводились рафинирование и гальванизация металлов.

Пожарные тушат огонь снаружи, изнутри возгорание уже невозможно взять под контроль.

3 мая крупный пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством оружия. В результате возгорания в городе появилось токсичное облако дыма, вызванное тем, что на заводе хранились серная кислота и цианид меди.