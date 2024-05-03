Здание завода оборонной компании Diehl в Берлине выгорело внутри до крыши
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«Здание выгорело вплоть до крыши, часть здания обрушилась... мы оставляем предупреждение об опасности в силе, поскольку не знаем, как ситуация будет развиваться дальше», — сказал он в эфире Welt, его слова приводит РИА Новости.
По словам сотрудника Bild Юлиана Рёпке, на заводе не производят оружие, но там проводились рафинирование и гальванизация металлов.
Пожарные тушат огонь снаружи, изнутри возгорание уже невозможно взять под контроль.
3 мая крупный пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством оружия. В результате возгорания в городе появилось токсичное облако дыма, вызванное тем, что на заводе хранились серная кислота и цианид меди.