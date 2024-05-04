Пентагон выделит $23,5 млн на покупку для Киева оружия против глушилок GPS

Пентагон определил исполнителя контракта по закупке для Украины оружия против глушилок GPS и заключит соответствующий контракт на $23,5 млн.

Информация об этом появилась на сайте Пентагона.

«Контракт на $23,5 млн получит Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS», — передаёт ведомство.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин высказался о перспективах продолжения поставок киевским властям ракет ATACMS.

При этом сообщалось, что ряд компаний не хотят заключать с Пентагоном контракты по оружию для Киева.