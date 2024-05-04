RT в Telegram
Подпишись

Пентагон выделит $23,5 млн на покупку для Киева оружия против глушилок GPS

Короткая ссылка
Пентагон определил исполнителя контракта по закупке для Украины оружия против глушилок GPS и заключит соответствующий контракт на $23,5 млн.

Информация об этом появилась на сайте Пентагона.

«Контракт на $23,5 млн получит Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS», — передаёт ведомство.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин высказался о перспективах продолжения поставок киевским властям ракет ATACMS.

При этом сообщалось, что ряд компаний не хотят заключать с Пентагоном контракты по оружию для Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить