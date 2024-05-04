ЕС: Украину ждут сложности с помощью, если Киев не будет о ней отчитываться

Представитель Европейского союза в Киеве Катарина Матернова в эфире украинского телемарафона заявила, что Евросоюз предупредил Украину о трудностях при получении помощи от ЕС, если киевские власти не будут отчитываться о её использовании.

Она напомнила, что, помимо военной поддержки, украинские власти в настоящий момент получают обширные поступления в свой бюджет, без которых не смогли бы поддерживать уровень общественных услуг и т. п.

«Если наши [стран ЕС] граждане считают, что мы только отдаём деньги и не имеем прозрачности, отчётности и так далее, то тогда в долгосрочной перспективе такую поддержку будет трудно обеспечить. То есть вопрос не столько юридический, сколько политический», — цитирует её ТАСС.

Ранее Европейская комиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи на сумму в размере €1,5 млрд в рамках пакета финансовой помощи на €50 млрд.