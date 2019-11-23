24 Horas: новые власти Боливии обвинили Эво Моралеса в терроризме

О кризисе в Боливии. Конгресс может в течение ближайших суток одобрить закон, позволяющий провести парламентские выборы. Временное правительство и оппозиционные силы, поддерживающие Эво Моралеса, проведут сегодня встречу для того, чтобы начать диалог и попробовать положить конец кризису, в результате которого погибли уже 32 человека.

Конгресс Боливии, как ожидается, в эту субботу примет закон, который предоставит возможность для проведения новых выборов после того, как три главные партии пришли к соглашению.

ЖАНИН АНЬЕС, исполняющая обязанности президента Боливии: Мы собираемся обеспечить проведение чистых выборов в рамках политической структуры государства.

Текст содержит три основных пункта: окончательная отмена результатов выборов, состоявшихся 20 октября, формирование в течение не более 15 дней нового Верховного избирательного суда, который — и это третий пункт — будет отвечать за организацию и контроль за новыми выборами.

Аньес предупредила, что если правительство не получит поддержку нижней палаты парламента, то она организует выборы с помощью указа.

Один из руководителей партии «Движение к социализму» заверил, что Эво Моралес не будет выдвигать себя в качестве кандидата на ближайших выборах.

Временное правительство Аньес обратилось в прокуратуру Ла-Паса с жалобой против укрывшегося в Мексике экс-президента Эво Моралеса, обвинив последнего в терроризме и призыве к мятежу.

Обвинение основывается на предполагаемом призыве лидера-индейца взять в осаду Ла-Пас посредством блокад.

С другой стороны, бывший испанский премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро объявил о том, что, несмотря на приглашение Эво Моралеса, не станет выступать в качестве посредника в социально-политическом конфликте, который переживает сейчас Боливия.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2019 года.