24 Horas: новые власти Боливии обвинили Эво Моралеса в терроризме

Временное правительство Боливии обратилось в прокуратуру Ла-Паса с жалобой на бывшего главу государства Эво Моралеса, передаёт Canal 24 Horas. Новые власти обвиняют экс-президента в терроризме и призыве к мятежу, говорится в материале.
О кризисе в Боливии. Конгресс может в течение ближайших суток одобрить закон, позволяющий провести парламентские выборы. Временное правительство и оппозиционные силы, поддерживающие Эво Моралеса, проведут сегодня встречу для того, чтобы начать диалог и попробовать положить конец кризису, в результате которого погибли уже 32 человека.
Конгресс Боливии, как ожидается, в эту субботу примет закон, который предоставит возможность для проведения новых выборов после того, как три главные партии пришли к соглашению.
ЖАНИН АНЬЕС, исполняющая обязанности президента Боливии: Мы собираемся обеспечить проведение чистых выборов в рамках политической структуры государства.
Текст содержит три основных пункта: окончательная отмена результатов выборов, состоявшихся 20 октября, формирование в течение не более 15 дней нового Верховного избирательного суда, который — и это третий пункт — будет отвечать за организацию и контроль за новыми выборами.
Аньес предупредила, что если правительство не получит поддержку нижней палаты парламента, то она организует выборы с помощью указа.
Один из руководителей партии «Движение к социализму» заверил, что Эво Моралес не будет выдвигать себя в качестве кандидата на ближайших выборах.
Временное правительство Аньес обратилось в прокуратуру Ла-Паса с жалобой против укрывшегося в Мексике экс-президента Эво Моралеса, обвинив последнего в терроризме и призыве к мятежу.
Обвинение основывается на предполагаемом призыве лидера-индейца взять в осаду Ла-Пас посредством блокад.
С другой стороны, бывший испанский премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро объявил о том, что, несмотря на приглашение Эво Моралеса, не станет выступать в качестве посредника в социально-политическом конфликте, который переживает сейчас Боливия.
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