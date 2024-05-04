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RTE: снёсшего ворота посольства России в Ирландии мужчину частично оправдали

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Мужчина, который на грузовике снёс ворота посольства России в Ирландии, оправдан по обвинению в опасном вождении.

Об этом пишет издание RTE.

«Мужчина, который два года назад въехал на грузовике в ворота российского посольства... был оправдан по итогам суда за опасное вождение», — говорится в материале.

При этом отмечается, что присяжные не смогли вынести вердикт по второму обвинению в преступном причинении ущерба.

Ранее мужчина забросил подозрительную сумку на территорию генконсульства России в Сиднее.

В январе в пост охраны у посольства России в Сеуле врезался внедорожник.

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