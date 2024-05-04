RTE: снёсшего ворота посольства России в Ирландии мужчину частично оправдали
Об этом пишет издание RTE.
«Мужчина, который два года назад въехал на грузовике в ворота российского посольства... был оправдан по итогам суда за опасное вождение», — говорится в материале.
При этом отмечается, что присяжные не смогли вынести вердикт по второму обвинению в преступном причинении ущерба.
Ранее мужчина забросил подозрительную сумку на территорию генконсульства России в Сиднее.
В январе в пост охраны у посольства России в Сеуле врезался внедорожник.