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Мужчина забросил подозрительную сумку на территорию генконсульства России в Сиднее

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Неизвестный мужчина забросил подозрительную сумку на территорию генконсульства России в Сиднее.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

«Неизвестный подошёл к забору генерального консульства России в Сиднее около 11:00 местного времени и перебросил через него на территорию дипломатической миссии спортивную сумку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники генконсульства немедленно вызвали полицию и прекратили приём граждан.

Ранее в пост охраны у посольства России в Сеуле врезался внедорожник.

Также в октябре неизвестный на автомобиле врезался в генконсульство Китая в США.

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