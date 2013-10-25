Украинцу, убившему британца-мусульманина, дали пожизненное

Великобританию потрясла серия терактов на почве расовой ненависти. Молодой украинец Павло Лапшин, прибывший в этом году в Бирмингем, убил 82-летнего мусульманина и организовал несколько взрывов в мечетях на территории страны, сообщает Sky News. Центральный уголовный суд Лондона приговорил Лапшина к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение через 40 лет.

А мы возвращаемся в Центральный уголовный суд Лондона, где сейчас находится наш корреспондент Том Парментер. Некоему Павло Лапшину должны в ближайшие минуты вынести приговор. Не знаете, кто это такой? Том нам о нем расскажет. Том?

ТОМ ПАРМЕНТЕР, корреспондент Sky News: Павло Лапшин – 25 летний украинец, который прибыл в Соединенное королевство ранее в этом году якобы для того, чтобы устроиться на работу - до этого он победил на Украине в конкурсе, главным призом на котором была работа в компании-разработчике программного обеспечения в городе Бирмингем. Однако, пробыв в Бирмингеме лишь пять дней, он совершил убийство, причем жертву выбрал случайно – он зарезал пожилого 82-летнего мусульманина по имени Мохаммед Салим. После этого Лапшин организовал серию взрывов в мечетях, расположенных в регионе Уэст-Мидлендс. Всего им были совершены три атаки.

И, как мне сообщили буквально несколько секунд назад, Павло Лапшина приговорили к тюремному заключению с минимальным сроком в 40 лет. Иными словами, он получил пожизненный срок с правом на условно-досрочное освобождение после 40 лет заключения. Ему сейчас — 25, а значит, к моменту, когда ему будет предоставлена возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, ему будет 65 лет.

Серия преступлений, совершенных Лапшиным, была просто ужасной. Началась она в районе Смолл Хит в центре Бирмингема с убийства Мохаммеда Салима, которого Лапшин выбрал в жертвы совершенно случайно. Как я уже сказал, после этого убийства Лапшин начал целую операцию, толчок которой дали расизм Лапшина и его ненависть ко всем людям, не принадлежащим к белой расе.

Он устроил три взрыва в мечетях городов Уоллсол, Вулвергемптон и Типтон. На суде было объявлено, что бомбы, которые Лапшин собирал на своей квартире в Бирмингеме, становились с каждой атакой все мощнее и сложнее.

Все это стало огромной неожиданностью. Когда выяснилось, кем был Лапшин и где он работал, полиция обратилась в его компанию, которая, в свою очередь, оказала активную помощь стражам порядка. А когда его арестовали, полиция обнаружила в его квартире целый набор средств для производства бомб. Полицейские считают, что он собирался продолжить свою террористическую операцию и взрывать мечети в Уэст-Мидлендсе.



Дата выхода в эфир 25 октября 2013 года.