Fox News: СМИ лгут американцам во благо хозяев в Пентагоне

Во время брифингов с представителями властей американские журналисты предпочитают не задавать острые вопросы, а соглашаться с выступающими, сетует обозреватель Fox News Такер Карлсон. Более того, по его словам, журналисты даже нарушают закон, но делают это не ради блага читателей, а для оправдания чиновников.

Но сегодня мы можем абсолютно точно сказать, кто побеспокоил Викторию Нуланд и Джо Байдена. Этот парень надолго отправится в тюрьму. И СМИ теперь это устраивает. Посмотрите на этот выдающийся разговор, который произошёл в понедельник между пресс-корпусом Белого дома и пресс-секретарём Байдена Джоном Кирби.

ДЖОН КИРБИ, пресс-секретарь Белого дома: Я не буду подтверждать подлинность документов, но скажу, что эта информация никак не входит в поле интереса общественности. Она никак не имеет отношения, если позволите, к первым полосам газет и телевидения. Она не предназначается для потребления общественности и не должна быть в этом поле.

Получается, тот факт, что американские военные сражаются против российских военных в войне на Украине, не входит в поле интереса общественности. Тот факт, что страна, которую мы поддерживаем и вместе с которой сражаемся, терпит поражение, а не побеждает, не входит в поле интереса общественности. Вы не вправе знать, что ваше правительство делает от вашего имени на деньги от ваших налогов с будущим ваших детей и внуков. У вас нет права это знать, заткнитесь и перестаньте задавать вопросы об этом. «Хорошо», — сказали СМИ.

И если вы реально хотите, чтобы вас стошнило, посмотрите расшифровку сегодняшнего брифинга Пентагона, где репортёры-новостники спросили пресс-секретаря Пентагона о том, что мы собираемся делать, чтобы сохранять подобную информацию в тайне в будущем. Но ни одного вопроса по существу информации. Мы напрямую ведём войну с Россией, правда? Разве у них не самый большой ядерный арсенал в мире? Ни одного вопроса. Как мы можем помочь вам сохранить это в тайне? — вопрос был таким.

И СМИ не только скрывают суть произошедшего, которая заключается не в том, кто стоит за утечкой, а в том, что там в документах. Они не говорят и про преступления, которые пришлось совершить, чтобы донести вам эту информацию. Администрация, судя по всему, использовала незаконные технологии слежки, чтобы выявить этого парня. Судя по всему, они воспользовались помощью The Washington Post и The New York Times. Они сообщники. Они не требуют отчёта от правительства — они помогают правительству скрывать от вас, чем оно занимается.

Сегодня в The Washington Post сообщили, что получили эксклюзивный материал из засекреченных документов, которые были у этого разоблачителя. «The Washington Post также изучила около 300 фотографий засекреченных документов, большинство из которых не были доступны общественности; какие-то из текстовых документов, в которых, как считается, разоблачитель сделал свои выписки».

Тут у нас есть две проблемы. Если читать эти документы незаконно, если у вас нет допуска, то как The Washington Post удаётся делать это законно? У них нет допуска, так что, очевидно, им передала документы американская разведка и они работают совместно. Но более серьёзная проблема заключается в том, что эта информация касается общественности в так называемой демократии. Вы не можете лгать о тех вещах, что угрожают нашему коллективному будущему, и избегать последствий. И явно вы не должны это делать при помощи СМИ. Притом что задача СМИ — информировать вас о том, чем занимается ваше правительство. Но вместо этого они активно до ночи работают, чтобы вам врать во благо своих хозяев в Вашингтоне.

Но всего лишь на прошлой неделе они собирались лгать ещё комичнее: обвинить в этом Россию. Цитата: «Вероятно, за утечкой некоторых опубликованных в соцсетях секретных документов американских военных, в которых представлен частичный обзор войны на Украине месячной давности, стоит Россия или пророссийские элементы, в пятницу заявили Reuters три американских чиновника». Правда? Кто такие эти чиновники, что наврали Reuters, а там, конечно, послушно это перепечатали, как всегда?

СМИ публикуют то, что им говорят в разведке, каким бы смешным это ни было, как сильно им бы ни приходилось жертвовать достоинством и самоуважением.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2023 года.