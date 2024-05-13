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Мюллер: обыграть Рублёва — это что-то невероятное

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Французский теннисист Александр Мюллер высказался о победе над россиянином Андреем Рублёвым в матче третьего круга «Мастерса» в Риме (Италия).

«Я не ожидал, что смогу добиться победы, понимал, что у меня есть шансы, но обыграть Андрея — это что-то невероятное. Я изменил свою игровую тактику во втором сете, нашёл ту, что позволила мне одержать победу», — приводит слова Мюллера RMC Sport.

Рублёв уступил Мюллеру в третьем круге со счётом 6:3, 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.

В следующем круге Мюллер сыграет с победителем встречи Стефано Наполитано (Италия) — Николас Харри (Чили).

Ранее Джокович проиграл 32-й ракетке мира в третьем круге «Мастерса» в Риме.

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