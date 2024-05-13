ВСУ атаковали Белгородскую область, силы ПВО России сбили 16 снарядов РСЗО
Над Белгородской областью силы ПВО России сбили 16 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.
Атака произошла около 17:00 мск.
«Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — сказали в Министерстве обороны.
Перед этим ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
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