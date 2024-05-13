Группировка «Север» ВС России находит и уничтожает огневые точки ВСУ вместе с личным составом в Харьковской области, сообщает польская газета Myśl Polska.

Как пишет издание, войска «Севера» «хорошо оснащены артиллерийскими подразделениями и операторами беспилотников».

«Действия группы «Север» вынуждают украинцев обнаруживать огневые точки, которые затем поражаются русскими вместе с живой силой. Это затрудняет переброску резервов ВСУ и вынуждает их расходовать ресурсы людей, технику и боеприпасы, в то время как они необходимы в других кризисных точках», — говорится в статье.

Генштаб ВСУ ранее назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав тактический успех российских войск.

11 и 12 мая российское Министерство обороны заявило, что ВС России освободили в Харьковской области населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.