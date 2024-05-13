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Агент: можно смело сказать, что Головин полностью адаптировался к европейскому футболу

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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об адаптации своего клиента к европейскому футболу.
Агент: можно смело сказать, что Головин полностью адаптировался к европейскому футболу
  • РИА Новости

«В этом сезоне Саша — лидер «Монако», ведёт команду вперёд за собой. Конечно же, не без помощи партнёров, поэтому совместными усилиями достигли результата. Можно смело сказать, что он полностью адаптировался для европейского футбола и сейчас он игрок очень серьёзного европейского уровня», — цитирует Клюева Metaratings.

Весной россиянин получил травму голеностопа. В «Монако» заявили, что его восстановление займёт несколько недель.

В текущем сезоне футболист провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее Головин прокомментировал прямой выход команды в Лигу чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

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