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Юрист Горяинов рассказал, в каких случаях можно перестроить садовый домик в мини-гостиницу

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Земельный юрист Александр Горяинов рассказал, можно ли перестроить садовый домик в мини-гостиницу. По его словам, это зависит от вида разрешённого использования участка.
Юрист Горяинов рассказал, в каких случаях можно перестроить садовый домик в мини-гостиницу
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт пояснил, что если вид разрешённого использования участка допускает создание на нём мини-отеля, то строительство возможно, но по факту муниципалитеты на это не идут. Таким образом, мини-гостиницы на дачном или садовом участке могут быть признаны незаконными постройками.

Также строения подлежат сносу или приведению в соответствие с должным видом, то есть обратно в садовый домик.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Надежда Федорчук напомнила о штрафах, предусмотренных за появление на дачном участке ряда сорных растений.

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