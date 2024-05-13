Юрист Горяинов рассказал, в каких случаях можно перестроить садовый домик в мини-гостиницу
- РИА Новости
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт пояснил, что если вид разрешённого использования участка допускает создание на нём мини-отеля, то строительство возможно, но по факту муниципалитеты на это не идут. Таким образом, мини-гостиницы на дачном или садовом участке могут быть признаны незаконными постройками.
Также строения подлежат сносу или приведению в соответствие с должным видом, то есть обратно в садовый домик.
Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Надежда Федорчук напомнила о штрафах, предусмотренных за появление на дачном участке ряда сорных растений.