В нескольких школах на Ямале пройдут тренинги личной безопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
На этой неделе лекции проведут в третьей и четвёртой школах и Обдорской гимназии, в сентябре лекции будут организованы в остальных учебных заведениях.
«В начальных классах не хватает уроков безопасности, из-за чего многие дети не знают, как вести себя с незнакомыми людьми, уязвимы для травли в соцсетях. Поэтому для них реализуем проект «Круг безопасности». Салехард стал пилотной площадкой», — сообщил начальник отдела департамента региональной безопасности ЯНАО Александр Гудков.
Проводить тренинги будут психологи благотворительного фонда «Быть мамой» из Москвы.
Ранее в Москве подвели итоги программы профориентации для девятиклассников.