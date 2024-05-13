В нескольких школах на Ямале пройдут тренинги личной безопасности

Для учащихся двух школ и одной гимназии на Ямале проведут лекции по защите от противоправных действий.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

На этой неделе лекции проведут в третьей и четвёртой школах и Обдорской гимназии, в сентябре лекции будут организованы в остальных учебных заведениях.

«В начальных классах не хватает уроков безопасности, из-за чего многие дети не знают, как вести себя с незнакомыми людьми, уязвимы для травли в соцсетях. Поэтому для них реализуем проект «Круг безопасности». Салехард стал пилотной площадкой», — сообщил начальник отдела департамента региональной безопасности ЯНАО Александр Гудков.

Проводить тренинги будут психологи благотворительного фонда «Быть мамой» из Москвы.

Ранее в Москве подвели итоги программы профориентации для девятиклассников.