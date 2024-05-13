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В Москве подвели итоги программы профориентации для девятиклассников

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Учащиеся 9-х классов московских школ прошли программу комплексной профориентации, которая была запущена в ноябре 2023 года.
В Москве подвели итоги программы профориентации для девятиклассников
  • РИА Новости

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 53 тыс. школьников прошли профессиональное тестирование, из них 65% планируют поступать в колледжи, передаёт НСН.

По её словам, школьники посетили более 1 тыс. профессиональных проб в колледжах и свыше 150 ведущих предприятий столицы, а также проходили онлайн-тестирование на передовых платформах.

Самыми популярными сферами, в которых учащиеся планируют свою профессиональную реализацию, стали информационные технологии, креативные индустрии, гостеприимство и промышленность.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на уроке «Разговоры о важном», посвящённом Дню весны и труда, учащимся рассказали об истории праздника, а также о 20-летии российских студенческих отрядов.

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