В Доме Гоголя высказались о роли писателя в биографии Булгакова

Директор Дома Гоголя — мемориального музея и научной библиотеки Вера Викулова рассказала о роли писателя в биографии Михаила Булгакова.

Об этом сообщает НСН.

«Булгаков называл Гоголя своим учителем. Он говорит: «Учитель, накрой меня своей чугунной шинелью». Эта цитата хорошо известна. Писатели соприкасались и творческими моментами. Можно сказать, что творчество Гоголя является знаковым и ключевым, обозначающим писательское кредо Булгакова», — заявила Викулова.

По её словам, внешность Мастера из романа «Мастер и Маргарита» очень похожа на внешность Николая Гоголя.

«Там же цитата: «Рукописи не горят». Мы видим, что эти грани плотно соприкасаются, это притяжение закономерно», — сказала директор дома-музея.

Ранее директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова рассказала о программе фестиваля, посвящённого 133-летию писателя.