RT в Telegram
Подпишись

В Доме Гоголя высказались о роли писателя в биографии Булгакова

Короткая ссылка
Директор Дома Гоголя — мемориального музея и научной библиотеки Вера Викулова рассказала о роли писателя в биографии Михаила Булгакова.
В Доме Гоголя высказались о роли писателя в биографии Булгакова
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Булгаков называл Гоголя своим учителем. Он говорит: «Учитель, накрой меня своей чугунной шинелью». Эта цитата хорошо известна. Писатели соприкасались и творческими моментами. Можно сказать, что творчество Гоголя является знаковым и ключевым, обозначающим писательское кредо Булгакова», — заявила Викулова.

По её словам, внешность Мастера из романа «Мастер и Маргарита» очень похожа на внешность Николая Гоголя.

«Там же цитата: «Рукописи не горят». Мы видим, что эти грани плотно соприкасаются, это притяжение закономерно», — сказала директор дома-музея.

Ранее директор Музея М.А. Булгакова Валентина Агафонова рассказала о программе фестиваля, посвящённого 133-летию писателя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить