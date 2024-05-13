В Подмосковье скорой помощи выделят 77 новых машин

В Подмосковье скорая помощь получит ещё 77 новых машин в этом году, а также будут введены новые льготы для медиков.

Об этом, как сообщает 360.ru, рассказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

«Голосовой робот Светлана просит оценить качество оказанной помощи по пятибалльной шкале. Ежемесячно мы подводим итоги этого голосования. Лучшие врачи, фельдшеры, медсёстры и водители получают отличительные знаки. Мы уже вручили памятные награды лучшей бригаде по итогам последнего квартала. Это бригада из Дмитрова», — рассказал Маслов.

В материале уточнили, что недавно у работников скорой появилась тревожная кнопка. А ещё медики могут получить компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей ежемесячно, приобрести жильё по программе льготной ипотеки или доплаты.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья заказали онлайн 70 тыс. медсправок с начала года.