RT в Telegram
Подпишись

Жители Подмосковья заказали онлайн 70 тысяч медсправок с начала года

Короткая ссылка
В Московской области с начала этого года оформили почти 70 тыс. онлайн-справок. Проект «Онлайн-поликлиника» позволяет дистанционно заказать девять видов медицинских документов.
Жители Подмосковья заказали онлайн 70 тысяч медсправок с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Khanchit Khirisutchalual

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Перевод справок в цифровой вид необходим для того, чтобы сэкономить время пациента, так как для их получения не нужно идти в поликлинику», — отметил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

Кроме того, по его словам, такой документ не может потеряться, так как хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области в целях улучшения качества медпомощи населению, проживающему на отдалённых территориях, расширят перечень специальностей, участвующих в программах поддержки для медиков — «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить