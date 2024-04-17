Жители Подмосковья заказали онлайн 70 тысяч медсправок с начала года

В Московской области с начала этого года оформили почти 70 тыс. онлайн-справок. Проект «Онлайн-поликлиника» позволяет дистанционно заказать девять видов медицинских документов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Перевод справок в цифровой вид необходим для того, чтобы сэкономить время пациента, так как для их получения не нужно идти в поликлинику», — отметил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

Кроме того, по его словам, такой документ не может потеряться, так как хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области в целях улучшения качества медпомощи населению, проживающему на отдалённых территориях, расширят перечень специальностей, участвующих в программах поддержки для медиков — «Земский доктор» и «Земский фельдшер».