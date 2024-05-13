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На расселение аварийного жилья в Пермском крае выделят 33 млрд рублей

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За пять лет на расселение аварийного жилья в Пермском крае выделят более 33 млрд рублей.
На расселение аварийного жилья в Пермском крае выделят 33 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает сайт kp.ru, говорится в программе, которую приняло краевое правительство.

Как указано в документе, 18,6 млрд рублей выделит Фонд развития территорий, 8 млрд направят из краевого бюджета, а остальные средства поступят из муниципалитетов и внебюджетных источников.

В рамках программы на территории Прикамья планируют ликвидировать аварийный жилищный фонд общей площадью 543,58 тыс. квадратных метров. В благоустроенное жильё переселят 30 159 человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье переселили ещё 245 человек из аварийных домов.

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