В Подмосковье переселили ещё 245 человек из аварийных домов

В Министерстве строительства Московской области рассказали о переселении 245 человек из аварийных домов.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.

«За две недели (с 22 апреля) по нацпроекту «Жильё и городская среда» было расселено 105 аварийных помещений в 16 округах Московской области», — заявили в министерстве.

Расселение аварийных домов проводится в Волоколамске, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Жуковском, Мытищах и других муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону планируется построить 1,8 млн кв. м жилья на территории старого аэропорта. Общая площадь застройки составит 367 га.