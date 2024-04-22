В Ростове-на-Дону возведут 1,8 млн квадратных м жилья
- РИА Новости
Об этом информирует Rostovgazeta.ru со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Ранее говорилось о планах возвести 1,5 млн кв м недвижимости, однако позже в проект комплексного развития территории внесли изменения.
Помимо жилой недвижимости на отведённой территории возведут 2,1 млн кв. м нежилых помещений. Также построят школы общей площадью 233 тыс. кв. м.
Инвестиции в проект превысят 200 млрд рублей.
Ранее НСН сообщала, что Москва реализует на торгах два дополнительных участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в ТиНАО.