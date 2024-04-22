В Ростове-на-Дону возведут 1,8 млн квадратных м жилья

В Ростове-на-Дону планируется построить 1,8 млн кв. м жилья на территории старого аэропорта. Общая площадь застройки составит 367 га.

Об этом информирует Rostovgazeta.ru со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Ранее говорилось о планах возвести 1,5 млн кв м недвижимости, однако позже в проект комплексного развития территории внесли изменения.

Помимо жилой недвижимости на отведённой территории возведут 2,1 млн кв. м нежилых помещений. Также построят школы общей площадью 233 тыс. кв. м.

Инвестиции в проект превысят 200 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что Москва реализует на торгах два дополнительных участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в ТиНАО.