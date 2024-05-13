ЦСКА и «Динамо» примут участие в летнем футбольном турнире с сербскими командами

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об участии столичных клубов в летнем футбольном турнире.

«В турнире будет побольше участников, развлекательной программы, больше братских смыслов, всего больше. В турнире примут участие «Динамо», ЦСКА, ОФК и «Партизан». Для нас побратимом является ОФК, для ЦСКА — «Партизан», — цитирует Пивоварова ТАСС.

Он также подчеркнул, что очки идут в зачёт города, а не команд.

Турнир пройдёт с 3 по 7 июля в Москве.

Ранее нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об игре голкипера армейского клуба Владислава Торопа в матче 28-го тура с «Зенитом».