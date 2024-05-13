Россиянам напомнили о методах борьбы с грызунами

Эксперты рассказали, какие методы эффективны при борьбе с крысами и мышами, которые завелись в загородном доме или на участке.

Специалисты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» в беседе с газетой «Известия» посоветовали избавляться от грызунов, используя растения с неприятными для них запахами, такие как полынь, мята, кинза или бузина.

Кроме того, для защиты помещения от крыс и мышей можно применять нашатырный спирт, дёготь, хлорку, специи или кофе. Источники аромата следует разместить в местах, где замечены следы присутствия вредителей.

Также для этих целей применяют специальные химические средства, например родентициды. Однако эти вещества токсичны, предупредили специалисты.

Менее опасны репелленты, выпускаемые в виде спреев, гранул либо кристаллов.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.