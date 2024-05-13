RT в Telegram
Подпишись

Россиянам напомнили о методах борьбы с грызунами

Короткая ссылка
Эксперты рассказали, какие методы эффективны при борьбе с крысами и мышами, которые завелись в загородном доме или на участке.
Россиянам напомнили о методах борьбы с грызунами
  • Gettyimages.ru

Специалисты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» в беседе с газетой «Известия» посоветовали избавляться от грызунов, используя растения с неприятными для них запахами, такие как полынь, мята, кинза или бузина.

Кроме того, для защиты помещения от крыс и мышей можно применять нашатырный спирт, дёготь, хлорку, специи или кофе. Источники аромата следует разместить в местах, где замечены следы присутствия вредителей.

Также для этих целей применяют специальные химические средства, например родентициды. Однако эти вещества токсичны, предупредили специалисты.

Менее опасны репелленты, выпускаемые в виде спреев, гранул либо кристаллов.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить