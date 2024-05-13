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В Петербурге наградили 17 семей

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В Смольном 17 петербургским семьям вручили ордена и присвоили почётные звания в преддверии Международного дня семьи.
В Петербурге наградили 17 семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Трём многодетным семьям вручили орден «Родительская слава», ещё 14 семьям присвоили почётные звания «За заслуги в воспитании детей».

«В Петербурге мы уже много лет чествуем семьи, внесшие вклад в возрождение российской традиции крепкой и большой семьи. Сегодня в городе более 55 тыс. многодетных семей — на 2 тыс. больше, чем год назад», — заявил губернатор Александр Беглов.

В настоящее время в Петербурге насчитывается 55 620 многодетных семей, где растят 180 291 ребёнка.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить плату за посещение дошкольных учреждений для многодетных семей.

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