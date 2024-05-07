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Для многодетных призвали сделать бесплатным посещение дошкольных учреждений

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить плату за посещение дошкольных учреждений для многодетных семей. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.
Для многодетных призвали сделать бесплатным посещение дошкольных учреждений
  • РИА Новости

Лантратова считает, что ключевой элемент поддержки должен быть сосредоточен на многодетных семьях, так как именно благодаря им обеспечивается повышение суммарного коэффициента рождаемости.

«Ключевую поддержку многодетным родителям в воспитании детей оказывают дошкольные образовательные учреждения, так как благодаря им родители могут осуществлять трудовую деятельность в рабочее время. При этом на сегодняшний день размер средней родительской платы за посещение дошкольного образовательного учреждения составляет порядка 166 рублей в день или 3,6 тыс. рублей в месяц. В расчёте на троих детей данная сумма в месяц будет равняться 10,8 тыс. рублей», — отмечает она.

Лантратова напомнила, что согласно действующему законодательству родители могут оформить компенсацию платы за присмотр и уход за детьми в следующем порядке: на первого ребёнка размер компенсации составляет не менее 20%, на второго — не менее 50%, на третьего — не менее 70%.

«При получении данной компенсации многодетный родитель всё равно должен будет внести плату за присмотр и уход за троих детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в размере 5760 рублей при среднем размере платы за присмотр и уход за детьми 3,6 тыс. рублей в месяц. Данная сумма является существенной для многодетных семей, попадающих в категорию бедных. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, представляется необходимым предложить отменить для многодетных семей плату за присмотр и уход за детьми, проходящим обучение по программам дошкольного образования», — заключила собеседница RT.

Ранее правительство России утвердило перечень категорий граждан, которые с 1 июля смогут оплачивать ЖКУ и пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии банков.

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