Для многодетных призвали сделать бесплатным посещение дошкольных учреждений

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить плату за посещение дошкольных учреждений для многодетных семей. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.

Лантратова считает, что ключевой элемент поддержки должен быть сосредоточен на многодетных семьях, так как именно благодаря им обеспечивается повышение суммарного коэффициента рождаемости.

«Ключевую поддержку многодетным родителям в воспитании детей оказывают дошкольные образовательные учреждения, так как благодаря им родители могут осуществлять трудовую деятельность в рабочее время. При этом на сегодняшний день размер средней родительской платы за посещение дошкольного образовательного учреждения составляет порядка 166 рублей в день или 3,6 тыс. рублей в месяц. В расчёте на троих детей данная сумма в месяц будет равняться 10,8 тыс. рублей», — отмечает она.

Лантратова напомнила, что согласно действующему законодательству родители могут оформить компенсацию платы за присмотр и уход за детьми в следующем порядке: на первого ребёнка размер компенсации составляет не менее 20%, на второго — не менее 50%, на третьего — не менее 70%.

«При получении данной компенсации многодетный родитель всё равно должен будет внести плату за присмотр и уход за троих детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в размере 5760 рублей при среднем размере платы за присмотр и уход за детьми 3,6 тыс. рублей в месяц. Данная сумма является существенной для многодетных семей, попадающих в категорию бедных. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, представляется необходимым предложить отменить для многодетных семей плату за присмотр и уход за детьми, проходящим обучение по программам дошкольного образования», — заключила собеседница RT.

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