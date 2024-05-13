Винчич назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов

Стало известно, кто рассудит матч финала Лиги чемпионов с участием «Реала» и «Боруссии» Дортмунд.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, Славко Винчич будет главным арбитром финального матча. Помогать ему обслуживать игру будут — лайнсмены Томаж Кранчник и Андраж Ковачич.

В финальном матче Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Боруссия» Дормунд. Финальный матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» 1 июня в Лондоне.

Ранее стало известно, какую сумму мадридский «Реал» выплатит нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе в качестве подписного бонуса.