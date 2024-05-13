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Романо: «Реал» выплатит Мбаппе более €100 млн в качестве подписного бонуса

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Стало известно, какую сумму мадридский «Реал» выплатит нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе в качестве подписного бонуса.
Романо: «Реал» выплатит Мбаппе более €100 млн в качестве подписного бонуса
  • Legion-Media
  • © Cesar Cebolla

По информации журналиста Фабрицио Романо в соцсети X, сумма подписного бонуса превысит €100 млн, но будет выплачиваться в течение пяти лет.

10 мая француз объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

По информации СМИ, Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что часть болельщиков ПСЖ освистали Мбаппе на его прощальном домашнем матче.

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