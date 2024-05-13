Часть болельщиков ПСЖ освистали Мбаппе на его прощальном домашнем матче
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- © Sebastian Frej/MB Media
Перед игрой фанаты освистали Мбаппе. При этом другая часть болельщиков подготовила баннер в честь форварда на его прощальном домашнем матче.
Накануне ПСЖ уступил «Тулузе» на стадионе «Парк де Пренс». Встреча завершилась со счётом 1:3. Единственный гол парижан забил Мбаппе.
10 мая француз объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.
По информации СМИ, Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от зарплаты €200 млн за сезон в Саудовской Аравии.