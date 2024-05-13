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Пасечник: ВСУ атаковали Краснодон ЛНР ракетами ATACMS

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По предварительной версии, ВСУ обстреляли город Краснодон ЛНР ракетами ATACMS.

Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, все очаги возгорания на территории промзоны Краснодона локализованы. Из зданий эвакуировали 28 человек.

«В результате подлого террористического акта погибли три человека и шесть получили ранения. Предварительно, враг использовал ракеты американского производства ATACMS», — написал Пасечник.

Ранее украинские войска обстреляли город Краснодон.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко также предположил, что ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по Краснодону.

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