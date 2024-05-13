Марочко: ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по Краснодону в ЛНР
- РИА Новости
«Удар был нанесён опять с северо-западного направления. По моей информации, ориентировочно использовалось не менее трёх ракет ATACMS. Удар пришёлся по промышленной зоне города Краснодон», — сказал Марочко РИА Новости.
По словам собеседника, под удар попали промышленные склады с лакокрасочными материалами и с продуктами питания.
13 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска обстреляли Краснодон, пострадали четыре человека. На месте происшествия начался пожар.
Сейчас дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе.