Марочко: ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по Краснодону в ЛНР

Удар ВСУ по промышленной зоне в Краснодоне (ЛНР) был нанесён, предположительно, с помощью минимум трёх ракет ATACMS, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Удар был нанесён опять с северо-западного направления. По моей информации, ориентировочно использовалось не менее трёх ракет ATACMS. Удар пришёлся по промышленной зоне города Краснодон», — сказал Марочко РИА Новости.

По словам собеседника, под удар попали промышленные склады с лакокрасочными материалами и с продуктами питания.

13 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска обстреляли Краснодон, пострадали четыре человека. На месте происшествия начался пожар.

Сейчас дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе.