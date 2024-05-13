RT в Telegram
Подпишись

Марочко: ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по Краснодону в ЛНР

Короткая ссылка
Удар ВСУ по промышленной зоне в Краснодоне (ЛНР) был нанесён, предположительно, с помощью минимум трёх ракет ATACMS, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко: ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по Краснодону в ЛНР
  • РИА Новости

«Удар был нанесён опять с северо-западного направления. По моей информации, ориентировочно использовалось не менее трёх ракет ATACMS. Удар пришёлся по промышленной зоне города Краснодон», — сказал Марочко РИА Новости.

По словам собеседника, под удар попали промышленные склады с лакокрасочными материалами и с продуктами питания.

13 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска обстреляли Краснодон, пострадали четыре человека. На месте происшествия начался пожар.

Сейчас дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить