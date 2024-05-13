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ВСУ нанесли удар по Краснодону в ЛНР

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Украинские войска обстреляли город Краснодон в Луганской Народной Республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
ВСУ нанесли удар по Краснодону в ЛНР
  • РИА Новости

«На этот раз террористическому обстрелу со стороны ВСУ подвергся город воинской славы Краснодон», — сказал Пасечник.

По его словам, в результате атаки начался пожар, на месте работают службы МЧС. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Глава региона отметил, что дорога в Краснодон перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе: Молодогвардейск — пгт Таловое — село Верхнешевыревка — Краснодон.

Ранее в подполье сообщили, что Вооружённые силы России нанесли удар по заводу имени Малышева в Харькове.

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