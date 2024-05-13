В подполье заявили, что ВС России нанесли удар по заводу Малышева в Харькове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по заводу имени Малышева, входящему в концерн «Укроборонпром» в Харькове.

Об этом информирует РИА Новости.

«В 18:00 был прилёт по территории завода Малышева, где ВСУ ремонтируют повреждённую в боях технику», — сказал Лебедев.

Он отметил, что на момент нанесения удара на территории завода было не менее 30 единиц гусеничной и колёсной техники.

Кроме того, по словам Лебедева, в 22:40 зафиксировано два попадания в северной части города, была слышна работа ПВО с территории городского аэропорта.

Ранее в подполье сообщили, что ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде.

Также Лебедев сообщил, под удар ВС России у Чугуева попали около 200 боевиков ВСУ.