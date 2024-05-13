Подполье: под удар ВС России у Чугуева попали около 200 боевиков ВСУ
Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Вчера вечером был прилёт в Башкировке, ударили по казарме вэсэушников. По данным агентуры, под удар попали около 200 военнослужащих», — цитирует его РИА Новости.
При этом Лебедев отметил, что данных о погибших пока нет.
Ранее в подполье сообщили, что удары были нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области.
Также в Николаевской области был поражён склад снарядов ВСУ.