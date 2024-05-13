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Подполье: под удар ВС России у Чугуева попали около 200 боевиков ВСУ

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Около 200 военных ВСУ попали под удар ВС России в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области.

Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Вчера вечером был прилёт в Башкировке, ударили по казарме вэсэушников. По данным агентуры, под удар попали около 200 военнослужащих», — цитирует его РИА Новости.

При этом Лебедев отметил, что данных о погибших пока нет.

Ранее в подполье сообщили, что удары были нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области.

Также в Николаевской области был поражён склад снарядов ВСУ.

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