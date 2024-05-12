Подполье: удары нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области

Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Об этом информирует РИА Новости.

«В 22:40 был взрыв в городе Чугуеве», — сказал Лебедев.

По его словам, в Чугуеве происходит снабжение войск ВСУ, направляющихся на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление.

Кроме того, Лебедев сообщил о наличии сведений о нескольких ударах в Волчанске.

Ранее в подполье рассказали, что в Николаевской области был поражён склад снарядов ВСУ.

Также ВС России нанесли удары по ВСУ в Харьковской области.