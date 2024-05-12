Подполье: удары нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«В 22:40 был взрыв в городе Чугуеве», — сказал Лебедев.
По его словам, в Чугуеве происходит снабжение войск ВСУ, направляющихся на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление.
Кроме того, Лебедев сообщил о наличии сведений о нескольких ударах в Волчанске.
Ранее в подполье рассказали, что в Николаевской области был поражён склад снарядов ВСУ.
Также ВС России нанесли удары по ВСУ в Харьковской области.