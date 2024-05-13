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Диетолог Стрельникова посоветовала употреблять не более 200 г ягод в день

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Врач-диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Стрельникова рекомендовала употреблять не более 200 г различных ягод в день, чтобы не вызвать аллергию, проблемы с ЖКТ и не повысить уровень сахара в крови.
Диетолог Стрельникова посоветовала употреблять не более 200 г ягод в день
  • Gettyimages.ru

«Ягоды нужно вводить в рацион после зимнего периода, начиная с малого количества. Особенно это касается детей», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, желательно выбирать сезонные ягоды, которые созрели на грядках в нашей полосе, и есть их отдельно или в дополнение к каше и творогу.

«Так как, например, те ягоды, которые мы видим на полках магазинов уже сейчас, скорее всего, обработаны различными химическими составами для увеличения срока их хранения. В то же время, выращенные в теплице ягоды употреблять можно до начала сезона как витаминную добавку и полезный перекус», — заключила Стрельникова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва выразила мнение, что завтракать нужно в первый час после пробуждения.

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