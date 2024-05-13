Диетолог Стрельникова посоветовала употреблять не более 200 г ягод в день
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«Ягоды нужно вводить в рацион после зимнего периода, начиная с малого количества. Особенно это касается детей», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, желательно выбирать сезонные ягоды, которые созрели на грядках в нашей полосе, и есть их отдельно или в дополнение к каше и творогу.
«Так как, например, те ягоды, которые мы видим на полках магазинов уже сейчас, скорее всего, обработаны различными химическими составами для увеличения срока их хранения. В то же время, выращенные в теплице ягоды употреблять можно до начала сезона как витаминную добавку и полезный перекус», — заключила Стрельникова.
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