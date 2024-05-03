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Диетолог Королёва посоветовала завтракать в первый час после пробуждения

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Диетолог Маргарита Королёва выразила мнение, что завтракать нужно в первый час после пробуждения.
Диетолог Королёва посоветовала завтракать в первый час после пробуждения
  • Gettyimages.ru

«Это тот приём пищи, на который приходится примерно 30% всего суточного рациона, так что блюдо должно быть достаточно сытным и при этом удобоваримым для желудка, который только-только проснулся. Советую крупы, омлеты с овощами, творог и даже вчерашние котлеты», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, не стоит употреблять жареные и слишком солёные продукты, копчёности, шашлыки. Также нежелательны газировки.

«И вообще, сладкий завтрак — не самый лучший способ начать свой день. Вы вызовете у себя резкое повышение уровня сахара в крови, а затем — столь же резкое снижение. В итоге, приехав к себе на работу, вы уже будете голодны», — пояснила Королёва.

Она посоветовала планировать состав завтрака ещё с вечера.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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