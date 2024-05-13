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В Нижневартовске ожидают подъёма уровня воды в Оби

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Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Нижневартовска Вадим Татаренков заявил, что в городе прогнозируется дальнейший подъём уровня воды в реке Обь.
В Нижневартовске ожидают подъёма уровня воды в Оби
  • РИА Новости

«Сейчас, когда голова ледохода прошла, уровень воды должен понижаться. Но, учитывая нетипичный характер вскрытия реки, утверждать это мы не можем», — сказал он в беседе с URA.RU.

Власти города готовятся к тому, что уровень воды постепенно начнёт опять подниматься с отметки 840—850 см.

Пик паводка в Нижневартовске приходится на июнь, в редких случаях на июль, добавил в заключение Татаренков.

Ранее сотрудники ГУ МЧС по ХМАО — Югре начали патрулирование береговой линии Оби в районе Нижневартовска из-за угрозы паводка.

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