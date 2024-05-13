В ХМАО началось патрулирование береговой линии реки Обь из-за угрозы паводка

Сотрудники ГУ МЧС по ХМАО — Югре начали патрулирование береговой линии реки Обь в районе Нижневартовска из-за угрозы паводка.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в окружном управлении МЧС.

«В связи со складывающейся обстановкой проводится патрулирование береговой линии реки Обь экипажем аварийно-спасательной службы города Нижневартовска, замеры уровня воды производятся каждые четыре часа», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что до критического уровня, при котором начнёт затапливать дачные кооперативы, осталось 100 см. На случай ЧП подготовлены пункты временного размещения.

Ранее на территории Якутии ввели режим повышенной готовности из-за паводка.