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В космосе провели испытания первого российского гиперспектрометра

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Гиперспектрометр, разработанный учёными Самарского университета им. Королёва и Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН, прошёл успешные испытания в космическом пространстве.
В космосе провели испытания первого российского гиперспектрометра
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на пресс-службу Самарского университета.

«За время полёта были получены качественные гиперспектральные снимки различных территорий Евразии, Австралии, Африки, Северной Америки. За пределами объектива остались только два континента — Южная Америка и Антарктида», — заявил профессор кафедры технической кибернетики университета, доктор физико-математических наук Роман Скиданов.

Гиперспектрометры позволяют в многоканальном спектральном отображении следить за состоянием лесов и сельскохозяйственных посевов, а также отслеживать возникновение лесных пожаров.

Ранее лётчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал серию снимков Альп, сделанных из космоса.

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