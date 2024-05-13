RT в Telegram
Подпишись

В Казани зафиксировали новый погодный рекорд

Короткая ссылка
В Гидрометцентре Татарстана зафиксировали новый погодный рекорд с 1918 года для 13 мая.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как отметили синоптики, 13 мая впервые температура воздуха в Казани опустилась до -2,4 °С.

В 1918 году минимальная температура воздуха составила -1,4 °С.

По прогнозу, к четвергу в регионе дневные температуры постепенно повысятся до +20 °С.

С пятницы ожидаются дожди.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила в беседе с RT, что в начале недели в столичном регионе температура ещё будет ниже климатической нормы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить