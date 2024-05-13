В Казани зафиксировали новый погодный рекорд

В Гидрометцентре Татарстана зафиксировали новый погодный рекорд с 1918 года для 13 мая.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как отметили синоптики, 13 мая впервые температура воздуха в Казани опустилась до -2,4 °С.

В 1918 году минимальная температура воздуха составила -1,4 °С.

По прогнозу, к четвергу в регионе дневные температуры постепенно повысятся до +20 °С.

С пятницы ожидаются дожди.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила в беседе с RT, что в начале недели в столичном регионе температура ещё будет ниже климатической нормы.