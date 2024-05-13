CNN: новости для Украины с каждым днём становятся всё хуже

Новости для Украины «не просто плохие» — они «ухудшаются с каждым днём», так как войска России в зоне СВО набирают темп продвижения, какого не было с марта 2022 года, сообщает CNN.

Обозреватель телеканала Ник Пэтон Уолш в своём материале выразил встревоженность событиями на Харьковском направлении, где действует группировка войск ВС России «Север».

Журналист отмечает, что выход войск России к Липцам станет «кошмаром для Киева», так как власти так и не смогли укрепить этот район в достаточной степени с тех пор, как ВСУ вернули эти территории под свой контроль 18 месяцев назад.

Кроме того, Россия сможет сковать «перенапряжённую украинскую армию» постоянным давлением в районе Харькова, считает обозреватель.

Такие скоординированные усилия ВС России по продвижению на нескольких направлениях поставят Владимира Зеленского перед «ужасным выбором», куда направить ограниченные ресурсы ВСУ и чем в конечном итоге пожертвовать.

Генштаб ВСУ ранее назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав тактический успех российских войск.

11 и 12 мая российское Министерство обороны заявило, что ВС России освободили в Харьковской области населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.