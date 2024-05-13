RT в Telegram
Подпишись

CNN: новости для Украины с каждым днём становятся всё хуже

Короткая ссылка
Новости для Украины «не просто плохие» — они «ухудшаются с каждым днём», так как войска России в зоне СВО набирают темп продвижения, какого не было с марта 2022 года, сообщает CNN.

Обозреватель телеканала Ник Пэтон Уолш в своём материале выразил встревоженность событиями на Харьковском направлении, где действует группировка войск ВС России «Север».

Журналист отмечает, что выход войск России к Липцам станет «кошмаром для Киева», так как власти так и не смогли укрепить этот район в достаточной степени с тех пор, как ВСУ вернули эти территории под свой контроль 18 месяцев назад.

Кроме того, Россия сможет сковать «перенапряжённую украинскую армию» постоянным давлением в районе Харькова, считает обозреватель.

Такие скоординированные усилия ВС России по продвижению на нескольких направлениях поставят Владимира Зеленского перед «ужасным выбором», куда направить ограниченные ресурсы ВСУ и чем в конечном итоге пожертвовать.

Генштаб ВСУ ранее назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав тактический успех российских войск.

11 и 12 мая российское Министерство обороны заявило, что ВС России освободили в Харьковской области населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить