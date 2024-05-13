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Олусегун: Кордоба намного сильнее Соболева как футболист

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Защитник «Краснодара» Олакунле Олусегун высказал мнение, что нападающий Джон Кордоба сильнее, чем форвард «Спартака» Александр Соболев.
Олусегун: Кордоба намного сильнее Соболева как футболист
  • РИА Новости

«Для меня Кордоба намного сильнее Соболева как футболист. Джон в принципе самый лучший футболист в РПЛ, поэтому в этом сравнении всё предельно просто», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Кордоба забил 14 мячей в РПЛ и отдал пять результативных передач. «Краснодар» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 

Соболев отличился пять раз и отдал шесть голевых передач в 25 матчах. «Спартак» с 46 очками располагается на пятой позиции. 

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