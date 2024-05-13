Олусегун: Кордоба намного сильнее Соболева как футболист
- РИА Новости
«Для меня Кордоба намного сильнее Соболева как футболист. Джон в принципе самый лучший футболист в РПЛ, поэтому в этом сравнении всё предельно просто», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне РПЛ Кордоба забил 14 мячей в РПЛ и отдал пять результативных передач. «Краснодар» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Соболев отличился пять раз и отдал шесть голевых передач в 25 матчах. «Спартак» с 46 очками располагается на пятой позиции.
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