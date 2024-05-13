Олусегун: Кордоба намного сильнее Соболева как футболист

Защитник «Краснодара» Олакунле Олусегун высказал мнение, что нападающий Джон Кордоба сильнее, чем форвард «Спартака» Александр Соболев.

«Для меня Кордоба намного сильнее Соболева как футболист. Джон в принципе самый лучший футболист в РПЛ, поэтому в этом сравнении всё предельно просто», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Кордоба забил 14 мячей в РПЛ и отдал пять результативных передач. «Краснодар» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Соболев отличился пять раз и отдал шесть голевых передач в 25 матчах. «Спартак» с 46 очками располагается на пятой позиции.

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