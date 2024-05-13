Автоэксперт Родионов рассказал о подготовке машины к лету

Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов дал рекомендации по подготовке машины к летнему сезону.

«При повышении температуры на улице будет расти нагрузка на систему охлаждения автомобиля. Поэтому обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также оцените хотя бы визуально герметичность системы в целом», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, также стоит проверить подвеску, тормозную систему, провести диагностику двигателя и заменить масло.

«Зимой из-за перепада температур в картере образуется конденсат, из-за этого ухудшается смазка элементов двигателя. Кстати, в топливном баке тоже может быть конденсат, который вместе с бензином попадает в двигатель. Поэтому такая услуга, как промывка топливной системы, — это отличный способ избежать проблем с двигателем в будущем», — заключил эксперт.

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что при замене антифриза двигателя важно промывать весь контур охлаждения мотора.