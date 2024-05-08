Автоэксперт Стрельбицкий дал советы по замене антифриза
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«Старый и отработанный антифриз накапливает различные отложения, такие как накипь и ржавчина, которые могут закупорить систему и вывести её из строя. Кроме того, старый антифриз может стать слишком вязким, что приведёт к ухудшению работы водяного насоса и впоследствии даже к его поломке», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, промывать систему охлаждения стоит через 50—100 тыс. км или каждые два-три года.
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