Автоэксперт Стрельбицкий дал советы по замене антифриза

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что при замене антифриза двигателя важно промывать весь контур охлаждения мотора.

«Старый и отработанный антифриз накапливает различные отложения, такие как накипь и ржавчина, которые могут закупорить систему и вывести её из строя. Кроме того, старый антифриз может стать слишком вязким, что приведёт к ухудшению работы водяного насоса и впоследствии даже к его поломке», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, промывать систему охлаждения стоит через 50—100 тыс. км или каждые два-три года.

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