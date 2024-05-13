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В «Газпроме» заявили, что в мае поставляют рекордные объёмы газа россиянам

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Компания «Газпром» в мае на фоне похолодания поставляет рекордные объёмы газа российским потребителям.

Об этом сообщили в холдинге.

«Газпром» обеспечивает россиян рекордными для мая объёмами газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый абсолютный пик — 904,8 млн куб. м газа — был достигнут 7 мая 2024 года, рост потребления газа связан с холодной погодой на территории России. 

Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что в Екатеринбурге отопительный сезон продлили до 20 мая в связи с погодными условиями.

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